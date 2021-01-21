Tüketici güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %4,0 oranında arttı; Aralık ayında 80,1 olan endeks, Ocak ayında 83,3 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 63,7 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Aralık ayında 66,1 iken, Ocak ayında %3,6 oranında azalarak 63,7 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 83,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 78,9 iken, Ocak ayında %6,3 oranında artarak 83,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 88,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 82,9 iken, Ocak ayında %6,5 oranında artarak 88,2 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 97,3 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Aralık ayında 92,6 iken, Ocak ayında %5,1 oranında artarak 97,3 oldu.