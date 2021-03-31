'Tüm ekonomi için iyimserim'

New York Fed ve ARPP tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Williams, "Daha fazla Amerikalı aşılandıkça ve hanehalkları ile işletmeler mali destekten yararlandıkça ABD ekonomisi hakkında iyimser olmak için nedenler var" diye konuştu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uyguladığı düşük faiz politikasının borçlanma maliyetlerini aşağı çektiğine işaret eden Williams, bunun ekonominin toparlanmasına yardım edeceğini belirtirken, hanehalkları ve küçük işletmelere yardımı içeren mali desteğin de toparlanma için önemli olduğunu vurguladı.