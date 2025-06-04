'Tüm faiz senaryolarına açığım'

New York'taki Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, para politikası söz konusu olduğunda “tüm olasılıklara açık olmalıyız” diyen Cook, "Faiz oranı görünümü söz konusu olduğunda, tarifelerin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz, bu nedenle tüm bu faiz politikası senaryoları mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

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Cook konuşmasında ayrıca, Trump yönetiminin ticaret politikası ekonomi üzerinde baskı yaratmaya başlarken ABD para politikasının farklı ekonomik senaryolara yanıt vermek için iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Cook, “ABD ekonomisini hala sağlam bir konumda görüyorum, ancak artan belirsizlik hem fiyat istikrarı hem de işsizlik için risk oluşturuyor. Ticaret politikasındaki değişikliklerin ekonomiyi etkilemeye başladığına dair kanıtlar var ve ekonomik faaliyetteki genişlemenin geçen yılki hızından yavaşlamasını bekliyorum” dedi.

Cook, ticaret politikasını imalat üretimindeki ve bazı büyük fabrika malları siparişlerindeki düşüşlere ve firmaların belirsiz bir görünümde hareket etmeleri nedeniyle yatırımlardaki geri çekilmeye bağladı.