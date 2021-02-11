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11.02.2021 - 07:38 | | AA

Tunus 465 milyon dolar kredi aldı

Tunus hükümeti, 2021 yılı bütçesinin desteklenmesi amaçlı 14 finans kuruluşunun katılımıyla 465 milyon dolar kredi elde ettiğini duyurdu.

Tunus 465 milyon dolar kredi aldı
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Tunus Maliye Bakanlığından yapılana açıklamada, alınan kredinin 5 yıl vadeli olup ilk ödemesinin 3 yıl sonra, yılda bir ya da iki eşit taksit halinde ödenmeye başlanacağı belirtildi.

Kredinin kaynaklarına ilişkin 14 kurumun katılımıyla olduğu dışında bilgi verilmeyen açıklamada, kredinin 150 milyon dolar ve 260 milyon avro olmak üzere toplam 465 milyon dolardan oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, kredinin 2021 yılı bütçesine kaynak sağlamak amaçlı alındığı ifade edildi.

Tunus Parlamentosu, geçen 10 Aralık'ta, 2021 yılı bütçesi için 2.6 milyar dolar açıkla 19 milyar dolarlık bir bütçeyi onaylamıştı.

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