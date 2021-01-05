Türk firmaları 2020'de 226 ülke ve bölgeye ihracat yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün ulaşılan ihracat rakamının, ihracat ailesinin değişen koşullara uyum kabiliyetini ve hedeflere ulaşmadaki güçlü iradesini ortaya koyduğunu belirterek, "Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre aralık ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolara çıktığını, böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşıldığını söyledi.

Geçen yılın tamamında ihracatın 169 milyar 514 milyon dolarla Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Gülle, "6 sektör yıllık bazda rekor kırdı. Bu sektörler 7 milyar 301 milyon dolar ihracatla hububat, 5 milyar 567 milyon dolarla mobilya, 3 milyar 760 milyon dolarla çimento, 2 milyar 731 milyon dolarla yaş meyve-sebze, 2 milyar 605 milyon dolarla halı ve 1 milyar 684 milyon dolarla meyve-sebze mamulleri oldu." diye konuştu.

Gülle, 2020 genelinde 25 milyar 549 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörünün liderliğini koruduğunu aktararak, 18 milyar 263 milyon dolarla kimyevi maddelerin ikinci, 17 milyar 143 milyon dolarla hazır giyimin ise üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Her anlamda zorlu bir yılın geride bırakıldığını anlatan Gülle, şunları kaydetti: "Ardı ardına zorluklar yaşamamıza rağmen, bugün ulaştığımız ihracat rakamı, ihracat ailesinin değişen koşullara uyum kabiliyetini ve hedeflere ulaşmadaki güçlü iradesini ortaya koymaktadır. Biliyoruz ki, ihracat ülkemizin güvencesidir. Bugün ülkemiz, yılı pozitif büyümeyle kapatıyorsa, bunda en büyük pay sanayicinindir, ihracatçınındır. İhracatın saha neferleri olarak bizler, birçok ilke imza atarak, her koşulda görevlerimizi başarıyla ifa ettik. Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak. 2020'nin başında, yüksek beklentilerle, tüm dünyanın sesi oldukça gür çıkıyordu. Sonra, bir anda pandemi geldi, sesler bozuldu hatta kesildi, ahenk bozuldu, her şey durdu. Ancak biz durmadık, bozuk seslerin çıkmaya başladığı bir anda adeta bir orkestra gibi bir araya geldik, ahenkle çalışmaya başladık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Bakanlarımız, TİM ve İhracatçı Birliklerinin değerli üyeleri, hep beraber büyük bir ekip çalışmasıyla ekonominin çarklarının ahenk içinde dönmesini sağladık."

Gülle, Türk ihracatçısının artık neredeyse kendisiyle yarışır hale geldiğini belirterek, "Bu başarılar, bizi asla rehavete düşürmeyecek. Çünkü yol uzun ve hedef belli. Hedefimiz 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye' ve bunu Allah'ın izniyle başaracağız." dedi.

"Ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız"

İsmail Gülle, ticaret diplomasisi faaliyetlerine, sanal ortamda aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, birliklerle beraber 43 ülkede 45 sanal ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sanal heyetlerinde toplam 874 firmanın, 2 bin 200 alıcı firmayla 7 binin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, 267 firmanın katılımıyla da 6 sanal fuar düzenlediklerini söyledi.

Gülle, bu fuarlara 4 binden fazla firmanın kayıtlı ziyaretçi olduğu, yüz binlerce bireysel katılımcının fuarları ziyaret ettiği bilgisini vererek, "Kadın ihracatçılara özel olarak gerçekleştirdiğimiz ilk sanal ticaret heyetiyle Güney Amerika'yı hedefledik. Bizler, her koşulda, mazeret üretmeden, dijital ortamda olsun, fiziksel olsun, çalışmaya ve ihraç etmeye devam edeceğiz. Made in Türkiye markasını, dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yeni normalin ilk yılı olan 2021'de 184 milyar dolar ihracat hedeflediklerine vurgu yapan Gülle, şunları söyledi:

"Önce bu hedefi, ardından da 200 milyar dolar eşiğini aşmak için pazar çeşitliliğimizi ve küresel ticaretteki payımızı artırmamız gerekiyor. Bu hususta, Merkez Bankası'nın büyükelçilik açılışları ile ilgili ihracat karşılaştırma analiz sonuçları oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl, büyükelçilik açılışları ilgili ülkeye ihracatı yüzde 27, ihracatçı firma sayısını yüzde 7,7 ve ürün çeşitliliğini yüzde 10 artırdı. Diplomasi ve ticaret diplomasisi faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi, Türkiye markasına 2021 yılında da büyük katkılar sunacaktır.

Tüm bunlara ilaveten 2021'de, ABD'deki gelişmeleri de dikkatle izlemeyi sürdüreceğiz. Yeni yönetimin, korumacılıkla ilgili atacağı adımların hem dünyaya, hem de bölgeye ihracatımıza etkilerini takip edeceğiz. 2021'de 'Güçlü ihracat için, güçlü finansman' diyerek, ihracatçılarımızı olası dalgalanmalardan koruyacak desteklerin uygulamaya geçirilmesiyle mevcut başarılarımızı daha da ileriye taşımak mümkün olacaktır. Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız. İhracatçılarımızın da bu kaynaklara erişimini sağlamalı, süreçlerini kolaylaştırmalıyız. Bu yıl, firmalarımızın dijital dönüşümüne ve sanayide otomasyon altyapısı çalışmalarına hız vermeli ve lojistik imkanlarını çeşitlendirmeliyiz."

"Aralıkta 1.794 firmamız 'İhracata Merhaba' dedi"

İsmail Gülle, Türkiye'nin büyüme performansına ihracatın katkısından bahsederek, "Dünya ekonomisindeki daralma beklentisi, ortalama yüzde 3-4 düzeyindeyken, Türkiye'nin de 2020'de yüzde 1-1,5 seviyesinde daralması bekleniyordu. Ancak, ülkemizin küresel ekonomide bu denli daralmanın yaşandığı bir yılı, özellikle 3. ve 4. çeyrekteki başarılı ihracat ve sanayi üretimi performansı sayesinde büyüyerek kapatacak sayılı ülkelerden olacaktır." dedi.

Avrupa'nın, lojistik maliyetler nedeniyle daha yakın bölgelerden tedarik yoluna yönelebileceğini belirten Gülle, bu avantajın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gülle, bu durumdan faydalanabilmek için de lojistik altyapı yatırımlarına ağırlık vererek, lojistik süreçlerinin en verimli noktaya taşınması gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emtia piyasalarındaki yükseliş ihracatımıza yüzde 2-3 oranında pozitif katkı sağlayacaktır. Aralık ayında, ilk kez ihracat yapan firmaların sayısında da bir rekor kırıldı. Tam 1.794 firmamız, aralıkta 'İhracata Merhaba' dedi. İhracata yeni başlayan bu 1.794 firmamız aralık ayında 89 milyon 289 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Genel tabloya bakıldığında ise, aralık ayı içerisinde toplam 42 bin 772 firmamız ihracat gerçekleştirdi. 2020'nin tümünde ise ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2021’de de ihracat ailesi büyümeye devam edecek."

"6 sektörümüz yıllık bazda rekor kırdı"

İsmail Gülle, aralık ayı ve 2020 yılı genelinde sektörlerin performanslarına da değinerek, 2019'un aralık ayına göre 22 sektörün ihracatını artırdığını, bu sektörlerden 8'inin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğini söyledi.

İlk kez bu kadar farklı sektörün ihracatta rekor kırdığını vurgulayan Gülle, "Bu sektörlerimiz; 1 milyar 222 milyon dolarla elektrik-elektronik, 835 milyon dolarla makine ve aksamları, 770 milyon dolarla hububat, 574 milyon dolarla mobilya, 489 milyon dolarla iklimlendirme sanayii, 406 milyon dolarla yaş meyve, 290 milyon dolarla halı ve 256 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu. Rekorlara alışkınız, fakat böylesine zorlu bir atmosferde, rekorlara imza atmak, gerçekten takdiri hak ediyor, ihracat ailemizin her bir neferiyle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, aralık ayının en güçlü performansına ise yüzde 69'luk artışla 188 milyon dolarlık ihracata ulaşan gemi ve yatın imza attığını dile getirdi.

Kimyevi maddeler sektörünün geçen ay Hollanda'ya ihracatını yüzde 121 artışla 76 milyon dolara, Belçika'ya ihracatını ise yüzde 109 artırarak 59 milyon dolara yükselttiğini aktaran Gülle, elektrik-elektronik sektörünün İtalya'ya ihracatını yüzde 102 artışla 57 milyon dolara, Almanya'ya ihracatını da yüzde 49 artışla 120 milyon dolara çıkardığını kaydetti.

Gülle, "2020 yılı genelinde ise gemi ve yat sektörümüz, Rusya'ya ihracatını 11 katına çıkararak 140 milyon dolara, Marshall Adaları'na ihracatını ise 3 katına çıkararak 238 milyon dolara, çelik sektörümüz Hong Kong'a ihracatını yüzde 169 artırarak 273 milyon dolara, Peru'ya ihracatını yüzde 92 artırarak 129 milyon dolara, hububat sektörü ihracatını Venezuela'ya yüzde 86 artışla 195 milyon dolara, Cibuti'ye yüzde 80 artışla 214 milyon dolara çıkardı." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında ihracatçıların Türkiye'nin bayrağını 209 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ifade eden Gülle, "Yılın tümünde ise ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi." dedi.

Gülle, 2020 yılında ilk 10 ülkenin ihracattaki payının yüzde 48,9 olduğunu, ilk 20 ülkede bu payın yüzde 66,2 olarak gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Aralık ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke 1 milyar 572 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 111 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 84 milyon dolarla ABD, 976 milyon dolarla Irak, 849 milyon dolarla İtalya, 810 milyon dolarla Fransa, 643 milyon dolarla İspanya, 511 milyon dolarla Hollanda, 504 milyon dolarla İsrail, 472 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Aralık ayında en çok ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 18'ine ihracatımız arttı."

39 ülkeye ihracat 1 milyar doları aştı

İsmail Gülle, geçen yıl ise ilk 10 ülkenin 15 milyar 977 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 242 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 186 milyon dolarla ABD, 9 milyar 136 milyon dolarla Irak, 8 milyar 78 milyon dolarla İtalya, 7 milyar 194 milyon dolarla Fransa, 6 milyar 688 milyon dolarla İspanya, 5 milyar 191 milyon dolarla Hollanda, 4 milyar 703 milyon dolarla İsrail ve 4 milyar 495 milyon dolarla Rusya olduğunu bildirdi.

2020'nin tamamında en çok ihracat gerçekleştirilen 20 ülkeden 7'sine ihracatın arttığını belirten Gülle, 39 ülkeye olan ihracatın 1 milyar doları aştığını aktardı.

Gülle, devamla şunları kaydetti: "Aralık ayında ülke gruplarına göre ihracatta ise en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracatımız yüzde 21,5 artışla 7,2 milyar dolarlık hacme ulaşarak yüzde 40 pay aldı. Aralık ayında 19 AB ülkesine ihracatımız arttı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri toplamında Avrupa kıtasının aralık ayı ihracatımızdaki payı ise yüzde 54,5 oldu. 2020 yılının tamamında ise AB'ye ihracatımız 70 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020'de 8 AB ülkesine ihracatımız artış gösterdi. AB'nin ihracatımızdaki payı yüzde 41,3 olurken, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı yüzde 55,7 oldu. 2020 yılında diğer ülke gruplarında ise yakın ve Orta Doğu ülkelerine 31,3 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 15,2 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 12,8 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya ise 11,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi."

"En dikkati çekici artış Kastamonu'da"

TİM Başkanı Gülle, geçen ay 57 ilin ihracatının arttığını, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 ilin sırasıyla 6 milyar 609 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 420 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 314 milyon dolarla Bursa, 938 milyon dolarla İzmir, 886 milyon dolarla Gaziantep, 796 milyon dolarla Ankara, 573 milyon dolarla Sakarya, 478 milyon dolarla Manisa, 331 milyon dolarla Denizli ve 270 milyon dolarla Hatay olduğunu bildirdi.

Gülle, "En dikkati çekici artışlar ise yüzde 254 artışla 36 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 128 artışla 129 milyon dolar ihracat yapan Yalova, yüzde 83 artışla 29 milyon dolarlık ihracata imza atan Burdur'da oldu. Kastamonu'da madencilik sektörü ihracatını 57 katına çıkararak 14,4 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kayseri'de hazır giyim sektörü ihracatını 18 katına çıkararak 13,4 milyon dolara, Şırnak'ta yaş meyve sebze sektörü ihracatını yüzde 300 artırarak 26,1 milyon dolara yükseltti. " diye konuştu.

Gülle, 2020'nin tamamında ise en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 ilin sırasıyla 66 milyar 677 milyon dolarla İstanbul, 12 milyar 881 milyon dolarla Bursa, 12 milyar 271 milyon dolarla Kocaeli, 9 milyar 535 milyon dolarla İzmir, 7 milyar 932 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 766 milyon dolarla Ankara, 4 milyar 460 milyon dolarla Sakarya, 4 milyar 180 milyon dolarla Manisa, 3 milyar 191 milyon dolarla Denizli ve 2 milyar 434 milyon dolarla Hatay olduğunu aktardı.

17 ilin tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştığını, 16 ilin ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiğini kaydeden Gülle, "En dikkati çekici artışlar ise yüzde 211 artışla 300 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 60 artışla 106 milyon dolarlık ihracata imza atan Adıyaman, yüzde 37 artışla 634 milyon dolar ihracat yapan Şırnak'ta oldu. Geçen yıl Mardin'de makine sektörü ihracatını yüzde 536 artırarak 135 milyon dolara, Şırnak'ta yaş meyve sebze sektörü ihracatını yüzde 174 artırarak 151 milyon dolara, Ankara'da hazır giyim sektörü ihracatını yüzde 146 artırarak 159 milyon dolara çıkardı." dedi.

Kovid-19 ürünleri ihracatı hız kesmedi

İsmail Gülle, Kovid-19 ürünleri ihracatının aralıkta da hız kesmediğini, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre maske ve önlük ihracatının yüzde 610 artışla 44,3 milyon dolara, solunum cihazları ihracatının yüzde 395 artışla 3,4 milyon dolara, tanı kitleri ihracatının yüzde 162 artışla 13,3 milyon dolara, dezenfektan ihracatının da yüzde 78 artışla 32,9 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Aralıkta toplam Kovid-19 ürünleri ihracatının yüzde 208 artışla 94 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Gülle, 2020 yılının tamamında ise 2019 yılına göre solunum cihazları ihracatının yüzde 1.093 artışla 103,4 milyon dolara, maske ve önlük ihracatının yüzde 508 artışla 442,8 milyon dolara, tanı kitleri ihracatının yüzde 169 artışla 117,8 milyon dolara, dezenfektan ihracatının da yüzde 126 artışla 521,5 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Gülle, geçen yıl toplam Kovid-19 ürünleri ihracatının yüzde 233 artışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Miktar bazında da artış devam etti

TİM Başkanı Gülle, miktar bazında ihracatın aralıkta yüzde 34,6 artarak 16,4 milyon ton olarak gerçekleştiğini, 2020 yılında ise yüzde 6,1 artarak 155 milyon tona yükseldiğini kaydetti.

Son dönemde euro/dolar paritesindeki artışın ihracata pozitif yansıdığını ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"Aralık ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 689 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın tümünde ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 1,64 milyar dolar oldu.

Aralık ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 177 ülkeye toplam 5 milyar 592 milyon TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 391 firmamız, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti. 2020 yılının tümünde ise 205 ülkeye toplam 53 milyar 971 milyon TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 21 bin 613 firmamız, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti."