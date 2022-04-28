Türkiye altın rezervi sıralamasında yükseldi

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından açıklanan rapora göre Türkiye bu yılın ilk çeyrek döneminde 13'üncü sırada yer aldı. Böylece daha önce Tayvan'dan sonra yer alan Türkiye bu ülkeyi geçmiş oldu.

WGC'nin raporuna göre Türkiye'nin altın rezervleri 431,1 ton olarak açıklandı.

ABD, 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken Almanya 3.358,5 ton ile ikinci sırada, Uluslararası Para Fonu (IMF) 2.814 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

Merkez bankaları ilk çeyrekte altın rezervlerine toplam 84 ton ekledi. Net satın alma bir önceki çeyreğe göre iki katından fazla artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29 daha aşağıda kaldı.