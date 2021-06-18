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Türkiye büyüme tahmini revize edildi

JP Morgan, TCMB Para Politikası kararlarını değerlendirdiği raporunda Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

18.06.2021 - 10:12 |
Türkiye büyüme tahmini revize edildi

Mobilitede hızlı toparlanmayı ve COVID-19'a karşı aşılamanın hızlanmasını dikkate alan JP Morgan, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde
6,1'den yüzde 6,8'e çıkardı.

TCMB'nin beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 19'da tuttuğuna işaret eden JP Morgan, ana politika yönlendirmesine ilişkin cümlelerin önceki PPK toplantısına göre değişmeden kaldığına dikkat çekti. JP Morgan, güçlü yurt içi talep, yükselen maliyetlerin yol açtığı fiyat baskıları ve zayıf politika kredibilitesinin sıkı politikanın devam ettirilmesini desteklediğini vurguladı.

"Son dönemde enflasyonda görülen aşağı yönlü sürprizlere rağmen fiyat  baskıları hala güçlü ve TCMB'nin baskıları kontrol altında tutmak ve politika kredibilitesinde biraz toparlanma sağlayabilmek için güçlü durmasına ihtiyaç var" değerlendirmesini yapan JP Morgan, ilk faiz indiriminin eylülde 100 baz puan olacağını öngördüklerini hatırlattı.

"Erken bir faiz indirimi için risklerin farkındayız" ifadelerini kullanan JP Morgan'dan, "TCMB PPK açıklamasındaki ihtiyatlı ifadeler bizi cesaretlendirdi. Bir kez daha erken bir gevşetmenin halihazırda zayıf olan politika kredibilitelerini baltalayabileceği, ekonomik görünüm için zarar verici olabileceğini ikaz ediyoruz" açıklaması yapıldı.

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