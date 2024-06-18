Türkiye için büyüme tahmini yükseltildi
Fitch, 2024 yılı için Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
18.06.2024 - 10:38 |
Büyüyen ve gelişen Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası kuruluşların olumlu raporları gelmeye devam ediyor.
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Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni büyüme beklentilerini açıkladı.
2024 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ
Fitch'in "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu"nda yer alan bilgilere göre Türkiye ekonomisi için 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 2.8'den yüzde 3.5'e çıkarıldı.
2025 yılı için beklentisi yüzde 3.1'den yüzde 3'e revize edilirken, 2026 yılı beklentisini yüzde 3.2 oldu.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE AÇIKLANDI
Fitch enflasyon beklentisi olarak bu yıl sonu için yüzde 43, gelecek iki yıl sonu için sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 18 öngörüsünde bulundu.