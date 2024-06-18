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Uzmanpara Türkiye için büyüme tahmini yükseltildi
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Türkiye için büyüme tahmini yükseltildi

Fitch, 2024 yılı için Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

18.06.2024 - 10:38 |
Türkiye için büyüme tahmini yükseltildi

Büyüyen ve gelişen Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası kuruluşların olumlu raporları gelmeye devam ediyor.

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Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni büyüme beklentilerini açıkladı.

2024 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Fitch'in "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu"nda yer alan bilgilere göre Türkiye ekonomisi için 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 2.8'den yüzde 3.5'e çıkarıldı.

2025 yılı için beklentisi yüzde 3.1'den yüzde 3'e revize edilirken, 2026 yılı beklentisini yüzde 3.2 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE AÇIKLANDI

Fitch enflasyon beklentisi olarak bu yıl sonu için yüzde 43, gelecek iki yıl sonu için sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 18 öngörüsünde bulundu.

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