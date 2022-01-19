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Türkiye ile BAE arasında swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında swap anlaşması imzalandı. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası.

19.01.2022 - 10:23 | | İHA
Türkiye ile BAE arasında swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası (BAEMB) arasında BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY) para birimleri için ikili para takası anlaşması imzalandı. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası oldu. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.

Anlaşma, BAEMB Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalandı. TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir” dedi.

BAEMB Başkanı Khaled Mohamed Balama ise, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

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