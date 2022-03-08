Türkiye ile İsrail arasında ticari iş birliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İsrail Uluslararası Ticaret Odaları Federasyonu arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. İş birliği mutabakat zaptını Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile İsrail Uluslararası Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn imzaladı. 5 yıl gibi uzun bir aradan sonra 100 Türk firmasının yer aldığı TİM heyetinde 400’den fazla İsrailli firma ile bini aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Pandemi döneminin başından bu yana, 73 ülkede 105 ticaret heyeti gerçekleştiren ve 2022 yılının ilk fiziki ticaret heyetini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenleyen TİM, Türk ihracatçılarını, dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Türk şirketlerinin dış ticaret hacmini artırmak, yeni iş birlikleri tesis etmelerini ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmelerini sağlamayı amaçlayan TİM, bu kapsamda fiziki ticaret heyetlerinin ikincisini İsrail’in Tel Aviv şehrine gerçekleştirdi.

22 sektörden 36 birlik ve 41 firma temsilcisinin aralarında bulunduğu İsrail Ticaret Heyeti açılış programına Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Şekerci, İsrail-Türkiye İş Konseyi ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gad Shoshan, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı Avrupa Dairesi Direktörü Ami Levin, İsrail İhracat Enstitüsü Başkanı Ayelet Nahmias-Verbin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn ve TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı.

İsrail Ticaret Heyeti programında açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle İsrail’deki partnerleriyle buluşuyor olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. TİM Başkanı İsmail Gülle, İsrail’in inovasyon ve teknoloji ile ekonomik büyümenin sağlanacağını gösteren örnek bir ülke olduğunu, teknoloji üretimi ekonomik yapısıyla, tıbbi, askeri ve tarımsal üretim teknolojisinde başarılarıyla bölgenin en zengin ülkelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

“İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ, İHRACAT AİLESİ İÇİN MEMNUNİYET VERİCİ”

Bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve İsrail’in son dönemde diplomatik olarak yakınlaştığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yakın bir tarihte Cumhurbaşkanlarımızın katılacağı bir zirveyle süreç ivme kazanarak ilerleyecektir. İlişkilerin gelişmesi ihracat ailesi olarak bizler adına da oldukça memnuniyet verici” dedi.

İSRAİL’E İHRACATTAKİ GÜÇLÜ ARTIŞ 2022 YILINDA DA DEVAM ETTİ

Ticaret heyetlerinin ikinci durağı olan İsrail’in, ihracatçıların daha çok var olmak istediği son derece müstesna bir pazar olduğunu vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, “2021 yılında, Türkiye’nin İsrail’e ihracatı, yüzde 35 artışla 6,4 milyar dolara ulaştı. İsrail ise aynı dönemde Türkiye’ye 2 milyar dolar ihracat yaptı. İsrail’e ihracatımızdaki güçlü artış performansı 2022 yılında da devam etti. Yılın ilk iki ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1 milyar 357 milyon dolar oldu” diye konuştu.

“BU RAKAMLARI ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIMAMIZ MÜMKÜN”

Yıl bazında dış ticaretlerine bakıldığında, açıklanan rakamlardan daha yüksek seviyelere erişme imkanlarının olduğunu net bir şekilde gördüklerini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türk ihracatçıları olarak, tüm bölgesel ve küresel jeopolitik sınamalara rağmen, İsrail’e ihracatımız son 8 yılda 2,5 katına çıktı. Jeopolitik durumların ticaretin lehine geliştiği bir dönemde bu rakamları çok daha yukarılara taşımamız mümkün” dedi.

ÇELİK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI EN FAZLA ARTIŞ İSE MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE YAŞANDI

Türkiye’den İsrail’e sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerle ilgili detaylar paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle, 1,4 milyar dolar ihracatla çeliğin, 700 milyon dolar ihracatla kimyevi maddelerin ve 600 milyon dolar ihracatla otomotiv sektörünün en fazla ihracat yapan sektörler olarak öne çıktıkları bilgisini verdi.

“TİCARET HEYETİMİZ, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BU CEVHERİ PARLATACAK”

Geçtiğimiz yılda İsrail’e ihracatını yüzde 87 artıran mücevher sektörünün ve ihracatını yüzde 65 artıran demir ve demir dışı metaller sektörünün dikkat çeken başarılara imza attıklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu sektörlerimizin yanı sıra, ihracatımızı daha da artırabileceğimiz oldukça önemli sektörlerimiz de var. İhracatın potansiyel ihracata oranı en düşük olan sektörlere baktığımızda; yüzde 35 ile su ürünleri, yüzde 45 ile kozmetik ve yüzde 43 ile hububat sektörleri öne çıkıyor. Potansiyelimizi çok kısa sürede rakamlara yansıtabilecek kapasiteye sahibiz. İki ülkenin ekonomik yapıları düşünülünce, dış ticaret hacmimiz açısında bir cevhere sahip olduğumuz açıktır. Bugünkü ticaret heyetimizin iki ülke arasındaki bu cevheri parlatacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“KARŞILIKLI TİCARETİ GELİŞTİRMEK NOKTASINDA KARARLI OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK”

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, sanal, sektörel ve genel ticaret heyetleriyle 100 bini aşkın ihracatçıyı dünyanın dört bir köşesindeki alıcılarla bir araya getirdiklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminin başından bu yana 73 ülkede gerçekleştirdikleri 105 ticaret heyetiyle pandemiye rağmen karşılıklı ticareti geliştirmek noktasında ne denli kararlı olduklarını gösterdiklerini söyledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk ihracatının çehresini değiştirecek çok önemli projelere imza attıklarını, TİM Marka Konseyi, TİM Kadın Konseyi ve Genç TİM’i kısa bir süre içerisinde faaliyete geçirerek, ihracatlarındaki tüm dinamikleri ayrı ayrı harekete geçirdiklerini belirtti. Gülle, “Bu hedef gruplar özelinde sanal ve genel ticaret heyetleri düzenleyip, ihracat ailesiyle topyekün bir gayret içerisinde olduk. Tüm bu projeler, ülkemizin dış ticaret rakamlarına da son derece olumlu bir şekilde yansıdı. Dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 500 milyar dolara yaklaştı. Şimdi önümüzdeki yeni hedeflere doğru kararlılıkla yürüyoruz” dedi.

“TÜRKİYE İDEAL BİR ORTAKLIK VADETMEKTEDİR”

Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 11 büyüdüğünü ve G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında da en güçlü büyüme performansına sahip ülke olduğunu vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu büyümenin yarısı ihracatın katkısıyla geldi. Geçen yıl Türk sanayisi yüzde 17 büyüdü. Türkiye; dinamik demografisi, güçlü sanayi üretimi, geniş ürün yelpazesi ve girişimci ihracatçılarıyla ticaret partneri olmak için ideal bir ortaklık vadetmektedir” dedi.

“BU YIL 250 MİLYAR, KISA BİR SÜREDE DE 300 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ”

Pandemi sonrasında oluşan ticari ortamın yakından tedariği daha cazip hale getirdiğini ifade eden TİM Başkan İsmail Gülle, “Bölge ülkeleri ile normalleşme süreci güçlü bir iradeyle yönetilmektedir. Tüm gelişmeler doğrultusunda, ülkemiz bu sene inşallah 250 milyar dolar, kısa bir süre içerisinde de 300 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacaktır. Bu hedeflerimize ulaşmak için bölgemizdeki ülkelerle iş birliğimizin son derece kritik olduğunu biliyoruz. O nedenle bugün heyetimiz bizler için bir iş seyahatinden çok daha ötede anlamlar taşıyor. Heyetimiz, mevcut ticari ilişkileri güçlendirecek ve uzun vadeli iş birliklerine kapı açacaktır” diye konuştu.

Bugün açılışını gerçekleştirdikleri ‘İsrail Ticaret Heyeti’nin, sektörlerin bölgedeki ihracatına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni dönemle birlikte, karşılıklı ticarette bu potansiyeli süratle değerlendirmemiz gerekiyor. Ben tüm bu fırsatları değerlendireceğimize inanarak sözlerime burada son verirken, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, İsrail ticaret heyetimizin verimli geçmesini diliyorum”.

İSRAİL MASLAHATGÜZARI MEHMET ŞEKERCİ: “TOPLANTI TARİHİ ZİYARETİN BAŞLANGICI”

Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, başkanlığındaki Türkiye'den böylesine seçkin bir heyete ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İsrail Maslahatgüzarı Mehmet Şekerci, “Bu forum, son beş yılda bu kadar büyük Türk ve İsrailli iş delegasyonlarının karşılıklı ticari ilişkilerini geliştirmek ve yeni iş birliği yolları bulmak için yollar ve araçlar arayacakları ilk toplantı olması bakımından benzersizdir” dedi.

Ticaret Heyetinin İsrail’e yaptığı ziyaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelecek olan İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog'un ziyaretinden önce gerçekleşmesinin önemine değinen İsrail Maslahatgüzarı Mehmet Şekerci “Söz konusu ziyaret, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yeniden normalleşme sürecinde önemli bir adımdır. Bu bağlamda Büyükelçilik olarak bugünkü toplantımızı bu tarihi ziyaretin bir öncüsü olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

İki ülkenin de bulunduğu bölgenin, zorluklardan payına düşeni fazlasıyla aldığını belirten Şekerci, “Ancak riskler kadar fırsatlar da bol. Türkiye ve İsrail’in bu zorluklara göğüs germek için iş birliği yapması her iki ülkenin de faydasınadır” dedi.

Şekerci, “Ekonomilerimiz birbirini tamamlıyor. İsrail, Türkiye'nin 9’uncu en büyük ticaret ortağı ve Türkiye İsrail'in 8. büyük ticaret ortağı. Ancak hem Türkiye'nin hem de İsrail'in birbirinin ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaması için gerçek bir engel yok. Bu uygulanabilir bir hedeftir.

Bu amaçla ve özellikle Cumhurbaşkanlarımız arasındaki görüşmenin ardından Türk resmi kurumları, ortak çalışmalarında iş camialarımıza hak ettikleri desteği vermeye devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

“Tam potansiyelimize ulaşmak için turizm, altyapı ve inşaat, enerji, tıp endüstrisi, tarımsal üretim ve yüksek teknoloji gibi alanlarda iş birliği fırsatları incelenmelidir. Ayrıca, ekonomilerimizin tamamlayıcı doğası göz önüne alındığında, üçüncü ülkelerdeki iş birliği potansiyeli de takip edilmelidir”.

İSRAİL TİCARET ODALARI FEDERASYONU BAŞKANI URİEL LYNN, TİM HEYETİNİ TÜRKÇE KARŞILADI

Konuşmasına Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyerek başlayan İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn "Sayın Türkiye heyeti, İsrail’e hoş geldiniz" demek istiyorum. Umarım ilk Türkçe sınavımı geçmişimdir. Bu sabah bu testi geçersem devam edeceğim” dedi.

Ticaret Heyetinin İsrail'de olmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Lynn. “İsrail’e hoş geldiniz sadece şimdi değil, her zaman. Buraya, İsrail'e gelen TİM heyetinden tüm insanlara şunu söylemek istiyorum, sizi sıradan bir ticaret heyeti olarak görmüyoruz. Sizi, Türk iş dünyasının ve İsrail iş dünyasının yeniden birlikte ve eskisinden çok daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlama iradesinin çok güçlü bir tezahürü ve kilometre taşı olarak görüyoruz” diye konuştu.

Geçmiş yıllarda Türkiye ile çok verimli ve parlak bir ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Lynn ”İş birliğine bugün başlamıyoruz. Bu heyetin buraya gelmesini oldukça önemsiyoruz. Daha önce söylediğim iradeyi tekrarlamak istiyorum, her iki iş camiamız da daha yüksek bir tempoda çalışmak için tekrar bir araya geliyor” dedi.

Lynn, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2021 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümedeki toparlanmayı görmekten çok etkilendik. IMF'ye göre yüzde 9'luk bir ekonomik büyüme, ihracatınızdaki yüzde 33 artış ve aynı zamanda işsizliğin düşmeye başladığı gerçeği çok etkileyici ve hepimiz için çok önemli. Ayrıca İsrail'in de oldukça iyi olduğunu söylemek istiyorum. 2021 yılında ekonomik büyümemiz %8,1 ve ihracat büyümemiz yüzde 20 ile 140 milyar dolara ulaştı ve bu oldukça etkileyici”.

“Daha önce de söylediğim gibi bugün başlamıyoruz, geçmişte çok verimli bir ilişkimiz vardı, Türk iş camiasını her zaman İsrail ticareti için çok önemli bir ortak olarak gördük ve bunu çok iyi biliyorsunuz.”

SHOSHAN: “SAKİN DÖNEMİN İLK SEVİNDİRİCİ EYLEMİ”

İsrail-Türkiye İş Konseyi ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gad Shoshan, İsrail ve Türkiye'nin uzun yıllardır iyi komşuluk ve iş ilişkilerine sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “İş, her zaman insanların bir araya gelmesine sebep oldu ve bu iş ilişkileri olarak adlandırılmaya başlandı. İş insanları bir şeyler inşa etmek için tuğla üstüne tuğla koyuyorlar. Bizlerin de bu ilişkileri siyasi faaliyetleri destekleyen ve tüm iniş çıkışlara rağmen sürmesini sağlayan yapıştırıcısı olacaktır. Bu ticaret heyeti son iki yıldır yaşadığımız sakin dönemin ilk sevindirici eylemi oldu. Bu heyeti sıcak bir şekilde karşılıyor ve karşılıklı ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen bu faaliyetleri her iki taraftan da gelecek heyetlerle sürdüreceğimize söz veriyoruz”.

İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI (MOU) İMZALANDI

Açılış konuşmalarından sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İsrail Uluslararası Ticaret Odaları Federasyonu arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

İş birliği mutabakat zaptını Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile İsrail Uluslararası Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn imzaladı.

İmza töreninden sonra heyette bulunan 77 Türk temsilci ile 400’ü aşkın İsrailli firma temsilcileri arasında ikili ve yuvarlak masa görüşmeleri gerçekleştirildi.