Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTürkiye ve Güney Kore arasında swap anlaşması
HaberlerUzmanpara Haberleri Türkiye ve Güney Kore arasında swap anlaşması

Türkiye ve Güney Kore arasında swap anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalandığını duyurdu.

12.08.2021 - 08:16 | | AA
Türkiye ve Güney Kore arasında swap anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, TCMB ile yapılan anlaşmanın 3 yıl süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği belirtildi.

Duyuruda, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti swap anlaşmasıyla finanse ederek ticareti geliştirmek için ödeme sistemi oluşturulması ve iki ülkenin ekonomik gelişim için finansal iş birliği için düzenlenmiştir. İki taraf da bu anlaşmanın iki ülke kurumları arasındaki iş birliğini güçlendireceğini beklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada TCMB yetkilileri de anlaşmayı teyit ederken, açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

Doçentten Delta varyantı uyarısı: Yalancı güven hissi hataya götürür

Doçentten Delta varyantı uyarısı: Yalancı güven hissi hataya götürür

Merak edip sordu! 5 dakikada her şeylerini kaybettiler

Merak edip sordu! 5 dakikada her şeylerini kaybettiler

Mehmetçiğin mermisi yüksek kapasiteli şarjörle ikiye katlandı

Mehmetçiğin mermisi yüksek kapasiteli şarjörle ikiye katlandı

Japonya'da parçalanan kargo gemisi petrol sızdırdı

Japonya'da parçalanan kargo gemisi petrol sızdırdı

Japon oyuncunun "ısırılan" olimpiyat madalyası yenisiyle değiştirilecek

Japon oyuncunun "ısırılan" olimpiyat madalyası yenisiyle değiştirilecek

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doçentten Delta varyantı uyarısı: Yalancı güven hissi hataya götürür

Doçentten Delta varyantı uyarısı: Yalancı güven hissi hataya götürür

Sıradaki Haber
Aylık en az 1.144 lira ödeniyor!

Aylık en az 1.144 lira ödeniyor!

Sıradaki Haber
Yaşlanmanın şifresini çözen araştırmada Türk imzası

Yaşlanmanın şifresini çözen araştırmada Türk imzası

Sıradaki Haber
AÖL ek sınav tarihi ne zaman? Açık lise ek sınav ne demek, kayıt yenileme nasıl yapılır ücreti ne kadar?

AÖL ek sınav tarihi ne zaman? Açık lise ek sınav ne demek, kayıt yenileme nasıl yapılır ücreti ne kadar?

Sıradaki Haber