Türkiye'den taşınan ham petrol azaldı

Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattıyla taşınan ham petrol miktarı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %16,6 düşüşle 36 milyon 860 bin varil oldu.

2019 yılının aynı ayında söz konusu hatlardan 42 milyon 996 varil petrol taşınmıştı.

BOTAŞ tarafından açıklanan verilere göre, Bakü-Tiflis-Ceyhan(BTC) boru hattı ile 15 milyon 874 bin varil, Irak-Türkiye boru hattı ile 16 milyon 507 bin varil, Ceyhan-Kırıkkale boru hattı ile 2 milyon 501 bin varil ve Batman-Dörtyol boru hattı ile 1 milyon 978 bin varil ham petrol taşıması yapıldı.