CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Türkiye'nin altın rezervi arttı
03.09.2020 - 11:53 |

Türkiye'nin altın rezervi arttı

Türkiye, temmuz ayında altın rezervini 19,4 ton artırdı.

Türkiye'nin altın rezervi arttı
ABONE OL

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 19,4 ton artarak 602,7 tona yükseldi. Haziran sonunda rezerv 583,3 ton seviyesindeydi.

Temmuz ayında altın rezervi artışında Türkiye'yi takip eden ülkeler ise 3,1 ton ile Katar, 2,8 ton ile Hindistan ve 1,9 ton ile Kazakistan oldu.

Merkez bankalarının Temmuz ayında brüt altın alımları 27,2 ton olurken, net alım ise 8,9 ton ile Temmuz 2019'dan bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

Türkiye altın rezervlerinde güçlü artışa karşın, en çok altın rezervi tutan ülkeler arasında kendisine 12'nci sırada yer bulmaya devam etti.

ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.363,6 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı

    23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    3 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı

    3 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı

    Sıradaki Haber