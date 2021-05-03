'Türkiye'nin ekonomisi dinamik ve dirençli'

Renaud-Basso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerinden otoriteler ve şirket yöneticileri ile görüşerek Türkiye'ye sanal ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

EBRD'nin 30. yılını kutladıklarını hatırlatan Renaud-Basso, önümüzdeki dönemde yeşil enerji, kadınlar ve gençlerin ekonomiye katılımı, fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve dijitalleşme gibi alanlara odaklanmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin EBRD'nin yatırım portföyünde en yüksek paya sahip ülke olduğunu vurgulayan Renaud-Basso, "Türkiye, en büyük faaliyetimizin olduğu ülke konumunda. 2020 yılında Türkiye'ye 1,7 milyar euroluk yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'de faaliyete başladığımız günden bu yana toplam 13 milyar euroluk yatırım yaptık. Bu çok büyük bir yatırım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yatırımlarının yüzde 94'ünün özel sektöre olduğunu aktaran Renaud-Basso, Türkiye'nin EBRD için oldukça önemli bir ülke konumunda bulunduğunu kaydetti. Renaud-Basso, "Ülke bazlı bir yatırım hedefimiz bulunmuyor. (2021 yılında) Beklentimiz, Türkiye'de aynı seviyelerde, yaklaşık 1 ila 1,5 milyar euro arasında bir yatırım yapmak yönünde. Güçlü aktivitemizi sürdürmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin yeniden büyüme kapasitesi var"

Odile Renaud-Basso, Türkiye'nin EBRD'nin önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bizim için en cesaret verici olan şey ise Türkiye'de özel sektörün son derece dinamik olması." dedi.

Türkiye ekonomisinin dinamik ve direncinin altını çizen Renaud-Basso, Türk ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına direnç gösterebilen bir ekonomi olduğunu söyledi. Renaud-Basso, devamla şunları kaydetti:

"Geçmişte Türk ekonomisi son derece dirençli bir ekonomi oldu. Türkiye'nin yeniden büyüme kapasitesi var. Örneğin, 2008 krizinde böyle oldu. Türkiye'nin çok geniş ve güçlü bir tüketici temeline sahip olması ve hızlıca yeniden büyüme kapasitesi, ekonomisinin direnç unsurları arasında yer alıyor.

G20 ülkelerine baktığımız zaman Türkiye, Çin ile birlikte 2020 yılında büyüme gösteren tek ülke. Bizim faaliyette olduğumuz ülkelere baktığımızda ise geçen yıl pozitif büyüme gösteren 3 ülke var; Türkiye, Mısır ve Özbekistan."

Türkiye'de parasal politikada istikrarın sağlanması yönündeki işaretleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Renaud-Basso, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi için istikrarın son derece önemli olduğunu vurguladı.