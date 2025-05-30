Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), nisan ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artışla 3 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise üretim yüzde 1 azalışla 12,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

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Nihai mamul tüketimi, nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 azalışla 3 milyon ton seviyesine, yılın ilk 4 ayında nihai mamul tüketimi yüzde 6,3 azalışla 12 milyon tona geriledi.

ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTTI

Çelik ürünleri ihracatı, nisanda 2024 yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 14,4 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden de yüzde 6 artışla 813,1 milyon dolar oldu.

Ocak-nisan döneminde çelik ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 17,3 artarak 5 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 7,6 artarak 3,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Çelik ürünleri ithalatı ise nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 9,1 azalışla 1,4 milyon tona, değer yönünden de yüzde 13 azalışla 1 milyar dolara geriledi.

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Ocak-nisan döneminde çelik ürünleri ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 0,9 artışla 5,6 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 6,6 azalışla 4 milyar dolar oldu.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde yüzde 72,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 83,4 seviyesine yükseldi.

"TÜRKİYE'NİN 7. SIRADAKİ KONUMU GÜÇLENDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, yurt içi üretimdeki artışa ek olarak Almanya'nın üretiminin nisanda yüzde 10 gerilemesinin Türkiye'nin 7. sıradaki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Yayan, son yayımlanan OECD'nin "Çelik Görünümü" raporundaki verilerde, dünya çelik üretim kapasitesindeki artışın, talepteki artıştan daha yüksek oranlarda gerçekleşmesiyle 2024'te küresel çelik kapasite fazlalığının 600 milyon tonu geçtiği bilgisini paylaştı.

Bu rakamın ilerleyen yıllarda artması ve başta Çin olmak üzere Türkiye'ye ihracatları "olağanüstü" artış gösteren Uzak Doğu ülkelerinin dampingli ürünler ile Türkiye'ye yoğunlaşmaları ihtimaline değinen Yayan, şunları kaydetti:

"Türk çelik sektörünün sürdürülebilirliğini tesis etmek amacıyla hurdaya alternatif girdi imkanlarının oluşturulması, Uzak Doğu ülkelerinden artan dampingli ithalatın sınırlandırılması, bu amaçla dahilde işleme rejimi uygulamasının yurt içi tedarike öncelik veren çerçeveye oturtulması, çelik sektörümüzün cari işlem dengesi açığının giderilmesine olan katkısının artırılması açısından önem taşımaktadır."