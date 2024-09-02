Türkiye'nin ham çelik üretimi yükseldi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), temmuz ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

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Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 3,1 milyon tona çıktı. Ocak-temmuz döneminde ise üretim yüzde 14,9 artışla 21,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi temmuzda yüzde 19,4 azalarak 2,8 milyon tona, ocak-temmuz döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 gerileyerek 21,8 milyon tona düştü.

ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI MİKTAR VE DEĞER OLARAK ARTTI

Çelik ürünleri ihracatı, temmuzda miktar yönünden yüzde 48,7 artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 35,7 yükselişle 903,2 milyon dolar oldu.

İhracat, ocak-temmuz döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 45,3 artışla 7,7 milyon tona, değer bazında yüzde 25,1 yükselişle 5,7 milyar dolara çıktı.

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İTHALAT AZALDI

İthalat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 24 azalışla 1,2 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 29,6 düşüşle 987,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

Ocak-temmuz döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 14,8 azalışla 9,4 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 21 gerileyerek 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 47,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,8 seviyesine yükseldi.

TÜRKİYE, ÜRETİMİNİ EN HIZLI ARTIRAN İKİNCİ ÜLKE

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, ocak-temmuz döneminde dünya ham çelik üretimi yüzde 0,7 azalırken, aynı dönemde yüzde 14,9 oranında artış kaydeden Türkiye'nin, Vietnam'dan sonra üretimini en hızlı artıran ikinci ülke olduğunu bildirdi.

ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik dış satımın yüksek oranlı artışının, son yıllarda bu ülkelere gerçekleştirilen ihracatın önemli ölçüde gerilemiş bulunması sebebiyle ortaya çıkan baz etkisinden kaynaklandığını vurgulayan Yayan, şunları kaydetti:

"Kızıldeniz'de yaşanan gerilimlerin, Uzak Doğu'daki üreticilerin Avrupa pazarına ulaşmasını engellemesi nedeniyle açığa çıkan talebin kısmen üreticilerimiz tarafından karşılanması da AB'ye yönelik ihracatın artışına katkı sağladı. Türkiye, 2020 yılında Çin'den 396 bin ton çelik ürünleri ithalatı gerçekleştirirken bu rakam katlanarak artış göstermiş, 2022 yılında 1,9 milyon tona, 2023 yılında ise 3,3 milyon tona yükselmiştir. Çin'e karşı birçok ülke yurt içi piyasalarını korurken ülkemizin açık pazar haline gelmesinin önlenmesini teminen, en kısa süre içinde söz konusu ülkeye ithalatı sınırlayıcı tedbirlerin uygulamaya aktarılması, yalnızca çelik sektörümüz açısından değil, dış ticaret ve cari işlemler dengesi açığının azaltılması açısından da hayati önem taşımaktadır."