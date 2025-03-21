Türkiye'nin Portekiz'e ihracatı rekor kırdı

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini geliştirmeye devam ederken bu bölgeye yaptığı ihracatındaki pozitif ivmelenme dikkati çekti. Bölge, yavaşlayan ekonomik aktivitesine rağmen, geçen ay Türkiye'nin en iyi pazarı konumu olmayı sürdürdü.

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AB ülkelerine yapılan ihracat şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,3 artarak 8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde AB ülkelerine yapılan dış satım, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu.

Türkiye bu bölgede ikili ticaret ilişkileri de gelişmeye devam ederken, geçen ay Portekiz'e yapılan ihracatta da dikkati çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye şubatta 150,6 milyon dolarla Portekiz'e tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artış kaydetti.

En çok ihracatı otomotiv sektörü yaptı

Sektörel bazda bakıldığında Portekiz'e en fazla ihracatı 47,8 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv sektörünün ardından ülkeye, çelik sektörü 31,9 milyon dolarlık, tekstil ve hammaddeleri 20,2 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 15,5 milyon dolarlık, elektrik-elektronik sektörü 7,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

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Portekiz'e, makina ve aksamları 6,8 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller 5,6 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisi 4,2 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 2,2 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Böylece şubat ayında Portekiz'e dış satım yapan ilk 10 sektörün 9'u sanayi bünyesinde yer aldı.

İhracat artışında çelik sektörü zirvede

Şubat ayında Portekiz'e ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör, 22 milyon dolarla çelik sektörü oldu. İhracat artışında, bu sektörü 16,5 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 3 milyon dolarla makina ve aksamları, 1,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

İl bazında bakıldığında ise ülkeye, İstanbul'dan 38,7 milyon dolarlık, Bursa'dan 29,4 milyon dolarlık, Hatay'dan 22,9 milyon dolarlık, Sakarya'dan 7,8 milyon dolarlık, Kahramanmaraş'tan 7,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.