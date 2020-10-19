Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 10,2 azalışla 227,4 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 1 azalışla 592,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ağustos sonunda eksi 364,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 344,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 20,8 azalışla 83,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,6 düşüşle 89,8 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 1,5 artışla 48,2 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yılın sonuna göre yüzde 11,8 artışla 182,8 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları 104,4 milyar dolar

Portföy yatırımları, ağustosta 2019 sonuna göre yüzde 21,3 azalarak 104,4 milyar dolara indi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 sonuna göre yüzde 34,8 azalışla 21,1 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,6 düşüşle 5,6 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7,4 azalışla 45,6 milyar dolara indi.

Diğer yatırımlar, ağustosta geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 1,1 artarak 305 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 sonuna göre yüzde 2,4 azalarak 33,9 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 20,1 artarak 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,3 azalarak 63,6 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3 düşüşle 94,1 milyar dolara geriledi.