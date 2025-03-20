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Uzmanpara'Türkiye'ye olan bağlılığı sürdürmekteyiz'
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'Türkiye'ye olan bağlılığı sürdürmekteyiz'

Morgan Stanley, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu duyurdu.

20.03.2025 - 08:22 | | AA
'Türkiye'ye olan bağlılığı sürdürmekteyiz'

Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde açıklama yaptı.

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Açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye’deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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