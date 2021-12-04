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TVEL, Fransız şirketleriyle ortak oluyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un nükleer yakıt üreticisi ve nükleer devre dışı bırakma entegratörü TVEL, Paris’te düzenlenen Küresel Nükleer Enerji Fuarı'nda (World Nuclear Exhibition-WNE) Fransız ROBATEL Industries ve D&S Groupe şirketleriyle iki mutabakat zaptı imzaladı.

04.12.2021 - 11:32 | | İHA
TVEL, Fransız şirketleriyle ortak oluyor

Bu ortaklıklarla nükleer tesislerin sökülmesi, atık yönetimi, arındırma, radyolojik güvenlik gibi konuları içeren nükleer hizmetten çıkarma alanında birlikte iş geliştirilmesi amaçlanıyor. Ortaklıklar hem teknolojik gelişmeler konusunda iş birliği yapılmasını hem de dünya çapındaki ticari projelere ortak katılımı kapsıyor.

Mutabakat anlaşmalarını ROBATEL CEO’su Christophe Brunel ve D&S Groupe Başkanı Julien Feya ile imzalayan TVEL Devre Dışı Bırakma Programları'nın Direktörü Vadim Sukhikh, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“TVEL yakıt şirketi ve Rosatom, uluslararası iş birliğini genişletme ve dünya çapında nükleer mirasın ortadan kaldırılması amacıyla uzmanlığını ve deneyimini kullanma taahhüdünde bulundu. Nükleer tesislerin hizmetten çıkarılması, atık yönetimi ve radyasyon güvenliği konularına çözüm getirilmesi, yıllanan nükleer endüstri alanı için yalnızca önemli bir pazar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşmak için de önemli bir görevdir.”

Rosatom'a bağlı TVEL yakıt şirketi, 2019’da nükleer tesislerin hizmetten çıkarılması ve radyoaktif atık yönetimi için Rus nükleer endüstrisinin entegratörü olarak belirlendi. 2021 yılı itibariyle TVEL bünyesindeki işletmeler bu konuda 39 benzersiz projeyi hayata geçirdi. TVEL, entegratör şirket olarak, konuya ilişkin uzmanlık ve referanslarla Rosatom'un Rusya içindeki ve dışındaki şirketlerinden kapsamlı öneriler de sunarak Rosatom'un hizmetten çıkarma işini küresel pazarda da destekliyor. Genel olarak Rosatom'un şirketleri, 20 ülkede nükleer tesislerin devreden çıkarılması, radyoaktif atıkların ve kullanılmış nükleer yakıtın yönetimi projelerini hayata geçiriyor.

Fransız ROBATEL SA holdinginin işletme şirketi olan ROBATEL Industries, sistem entegrasyonu, taşıma ve saklama konteynerleri, özel malzemeler ve çeşitli hizmetler sunuyor.

ALFALIANS şirketler grubunun bir parçası olan D&S Groupe, nükleer tesislerin hizmetten çıkarılması, atık yönetimi, nükleer ve radyasyon güvenliği alanında tasarım, proje yönetimi ve danışmanlık yapıyor.

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