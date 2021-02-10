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10.02.2021 - 07:23 | | Foreks

Twitter beklentilerin üzerinde kar elde etti

Sosyal medya şirketi Twitter, Aralık ayında sona eren çeyrek dönemde analist beklentilerinin üzerinde kar etti.

Twitter beklentilerin üzerinde kar elde etti
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Twitter 2020 yılının son çeyreğinde net 222,12 milyon dolar, hisse başına 27 cent kar etti. Düzeltilmiş hisse başına kar 38 cent olarak gerçekleşti. Analistler ise düzeltilmiş hisse başına karın 31 cent olmasını bekliyorlardı.

Bu çeyrekte gelirler ise yüzde 28 artışla 1,29 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Beklenti 1,19 milyar dolar gelir elde edileceği yönündeydi.

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