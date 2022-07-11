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Twitter hisselerinde sert düşüş

Tesla'nın patronu Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satış anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter hisseleri ilk işlem gününde açılış öncesi işlemlerde yüzde 8'e yakın düşüş kaydetti.

11.07.2022 - 16:30 |
Twitter hisselerinde sert düşüş

Elon Musk'ın satın almadan vazgeçmesi Twitter hisselerini sert vurdu. Musk'ın 44 milyar dolarlık satış anlaşmasını feshetmesinin ardından ilk işlem gününde şirketin hisseleri açılış öncesinde yüzde 8'e yakın düşüş kaydetti. Böylelikle şirketin değeri 2,2 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

Tesla'nın hisselerinde ise yüzde 1'i aşan yükseliş izlendi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetmişti.

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