Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTwitter’ın eski patronundan Bitcoin hamlesi
HaberlerUzmanpara Haberleri Twitter’ın eski patronundan Bitcoin hamlesi

Twitter’ın eski patronundan Bitcoin hamlesi

Sosyal medya devi Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, halihazırda sahibi olduğu mobil ödeme şirketi Block’ta uzun süredir üzerinde çalıştıkları Bitcoin madencilik sistemini kurduklarını açıkladı.

15.01.2022 - 12:55 | | UZMANPARA
Twitter’ın eski patronundan Bitcoin hamlesi

Twitter’ın eski patronu Jack Dorsey, geçtiğimiz aylarda Twitter’dan istifa ederek kurucusu olduğu Block şirketinin başına geçmişti.

DORSEY RESMEN DUYURDU

Bitcoin’e verdiği destekle bilinen Dorsey, Twitter üzerinden daha önceden Bitcoin madencilik sistemi ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.

Jack Dorsey, son Twitter paylaşımında Bitcoin madencilik sistemi kurduklarını resmen duyurdu.

Attığı son tweet'inde Dorsey, “Resmi olarak açık bir Bitcoin madenciliği sistemi kuruyoruz” diyerek uzun süredir üzerinde çalışılan Bitcoin madencilik sisteminin başarı ile tamamlandığını duyurdu.

Dorsey, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin madenciliğinin büyük şirketlerin tekelinden kurtarmak istediğini ve dünya çapında daha anlaşılır bir sistem kurmayı amaçladığını söylemişti.

Twitter’ın eski patronundan Bitcoin hamlesi

 

    Van'da 4.6 şiddetinde deprem
    Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı
    TSUNAMİ! Patlama 800 km'den duyuldu
    Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat hesabı açıklaması
    Milli takım seçmeleri öncesi acı olay! Eren'in ayağı kesildi
    Nefesler tutuldu, 31 Aralık gecesi yaşanacak! Bir kolye gibi...
    Ayrılığın perde arkası! 'Araya giren üçüncü kişiler oldu'
    Doğal gaz desteğinde detaylar belli oldu! Ücret...
    Bir video yetti! Hesap kapatıldı
    Önder Öztarhan, Aslı Enver aşkını itiraf etti! 'Her şey ilk görüşte oldu'
    Kahreden olay! İmzayı attı, eşinin ölüm haberini aldı
    Masterchef şampiyonu belli oldu! İşte büyük ödül
    Borcu olanlar dikkat! Bankada paranız varsa...
    Sabri Sarıoğlu bombası! Fatih Terim sonrası geri dönüyor
    Elle kazıp ortaya çıkardılar! Kafatası yok
    Van'da 4.6 şiddetinde deprem
    Van'da 4.6 şiddetinde deprem
    Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı
    Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı
    TSUNAMİ! Patlama 800 km'den duyuldu
    TSUNAMİ! Patlama 800 km'den duyuldu
    Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat hesabı açıklaması
    Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat hesabı açıklaması
    Milli takım seçmeleri öncesi acı olay! Eren'in ayağı kesildi
    Milli takım seçmeleri öncesi acı olay! Eren'in ayağı kesildi
    Nefesler tutuldu, 31 Aralık gecesi yaşanacak! Bir kolye gibi...
    Nefesler tutuldu, 31 Aralık gecesi yaşanacak! Bir kolye gibi...
    Ayrılığın perde arkası! 'Araya giren üçüncü kişiler oldu'
    Ayrılığın perde arkası! 'Araya giren üçüncü kişiler oldu'
    Doğal gaz desteğinde detaylar belli oldu! Ücret...
    Doğal gaz desteğinde detaylar belli oldu! Ücret...
    Bir video yetti! Hesap kapatıldı
    Bir video yetti! Hesap kapatıldı
    Önder Öztarhan, Aslı Enver aşkını itiraf etti! 'Her şey ilk görüşte oldu'
    Önder Öztarhan, Aslı Enver aşkını itiraf etti! 'Her şey ilk görüşte oldu'
    Kahreden olay! İmzayı attı, eşinin ölüm haberini aldı
    Kahreden olay! İmzayı attı, eşinin ölüm haberini aldı
    Masterchef şampiyonu belli oldu! İşte büyük ödül
    Masterchef şampiyonu belli oldu! İşte büyük ödül
    Borcu olanlar dikkat! Bankada paranız varsa...
    Borcu olanlar dikkat! Bankada paranız varsa...
    Sabri Sarıoğlu bombası! Fatih Terim sonrası geri dönüyor
    Sabri Sarıoğlu bombası! Fatih Terim sonrası geri dönüyor
    Elle kazıp ortaya çıkardılar! Kafatası yok
    Elle kazıp ortaya çıkardılar! Kafatası yok
    Hikmet Karaman: Bize göre iyi bir maç oldu

    Hikmet Karaman: Bize göre iyi bir maç oldu

    Kuzenler birbirine girdi! Biri silah kabzasıyla vurdu diğeri beton blokla karşılık verdi

    Kuzenler birbirine girdi! Biri silah kabzasıyla vurdu diğeri beton blokla karşılık verdi