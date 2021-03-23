UBS 3 milyar euro ceza ile karşı karşıya

UBS'in 4,5 milyar euro cezaya ilişkin açtığı temyiz davasında Fransız savcılar, varlıklı müşterilerinin gelirlerini beyan edilmemiş denizaşırı varlıklara yönlendirmelerine yardım ettiğini iddia ettikleri UBS'den en az 2 milyar euro ceza ödemesini isteyecekler. Bunun yanı sıra Fransız hükümeti gördüğü zarar için 1 milyar euro talep edecek.

Fransa'da 2019 yılında görülen davada mahkeme, yasa dışı şekilde müşteri temin etmeye çalışmak, vergi kaçırılmasına yardım nedeniyle UBS'e 3,7 milyar euro ceza ve 800 milyon euro tazminat ödeme cezası vermişti.

UBS, yanlış bir işlem yapmadığını savunuyor ve hakkını mahkemede aramaya devam edeceğini belirtiyor.