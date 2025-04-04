UBS, ABD hisseleri için tavsiyesini düşürdü

UBS konu ile ilgili değerlendirme notunda karşılıklı tarifelerin etkisi nedeniyle piyasalarda uzun süreli oynaklık yaşanabileceği ve bunun küresel büyüme üzerinde kapsamlı etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

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Şirket, ABD hisselerini "cazip" seviyesinden "nötr"e düşürürken, daha düşük kazanç tahminleri ve değerleme nedeniyle S&P 500 Endeksi için yıl sonu hedefini 6.400'den 5.800'e çekti.