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UzmanparaUBS, ABD hisseleri için tavsiyesini düşürdü
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UBS, ABD hisseleri için tavsiyesini düşürdü

UBS Global Wealth Management, ABD hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü.

04.04.2025 - 09:26 | | Foreks Haber
UBS, ABD hisseleri için tavsiyesini düşürdü

UBS konu ile ilgili değerlendirme notunda karşılıklı tarifelerin etkisi nedeniyle piyasalarda uzun süreli oynaklık yaşanabileceği ve bunun küresel büyüme üzerinde kapsamlı etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

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Şirket, ABD hisselerini "cazip" seviyesinden "nötr"e düşürürken, daha düşük kazanç tahminleri ve değerleme nedeniyle S&P 500 Endeksi için yıl sonu hedefini 6.400'den 5.800'e çekti.

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