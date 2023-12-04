Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaUBS, ABD pazarındaki varlığını genişletecek
HaberlerUzmanpara Haberleri UBS, ABD pazarındaki varlığını genişletecek

UBS, ABD pazarındaki varlığını genişletecek

İsviçreli dev banka UBS, ABD pazarındaki varlığını genişletmeyi planlıyor.

04.12.2023 - 09:44 | | Foreks Haber
UBS, ABD pazarındaki varlığını genişletecek

UBS'in Varlık Yönetimi Bölümü Başkanı Iqbal Khan, yaptığı açıklamada bankanın yılda 150 milyar dolarlık net yeni para veya yeni fon girişine ulaşma stratejisinin bir parçası olarak ABD pazarındaki varlığını genişletmeyi planladığını söyledi.

Haberin Devamı

Kahn, Amerika Birleşik Devletleri'nin dördüncü büyük varlık yöneticisinin önümüzdeki üç yıl içinde büyük yatırımlar yapmayı planladığını belirtti.

Son dakika... İstanbul'da deprem

Son dakika... İstanbul'da deprem

Gazze'deki savaşta son dakika... Gemiler balistik füzeyle vuruldu, ABD kamikaze drone'ları düşürdü!

Gazze'deki savaşta son dakika... Gemiler balistik füzeyle vuruldu, ABD kamikaze drone'ları düşürdü!