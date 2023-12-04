UBS, ABD pazarındaki varlığını genişletecek

UBS'in Varlık Yönetimi Bölümü Başkanı Iqbal Khan, yaptığı açıklamada bankanın yılda 150 milyar dolarlık net yeni para veya yeni fon girişine ulaşma stratejisinin bir parçası olarak ABD pazarındaki varlığını genişletmeyi planladığını söyledi.

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Kahn, Amerika Birleşik Devletleri'nin dördüncü büyük varlık yöneticisinin önümüzdeki üç yıl içinde büyük yatırımlar yapmayı planladığını belirtti.