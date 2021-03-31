UBS, GBPUSD için tahminlerini artırdı

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, parite için Haziran ayı tahmini 1,42 olarak kaldı. Eylül tahmini 1,44'ten 1,45'e, Aralık tahmini 1,46'dan 1,49'a, 2022 Mart ayı tahmini de 1,46'dan 1,51'e çıkarıldı.

Değerlendirmede ABD ekonomisinin kısa vadeli performansının yatırımcıları dolara yönlendireceği ancak uzun vadede uzun vade için dolarda gerileme beklentisinin korunduğu kaydedildi.

Parite halihazırda 1,3788 seviyelerinden işlem görüyor.