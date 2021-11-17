UBS kripto paralara kuşku ile yaklaşıyor

Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuşan Weber, "Ödemeleri bankalardan ve nakitten işlemin her iki tarafının da bilinmediği anonim bir araca kaydırma fikri hayatta kalamaz" dedi.

Weber, işlemlerin kimliklerinin belirsiz olması dikkate alındığında regülatörlerin kripto paraların "gerçekten büyük" hale gelmelerine imkan vermeyeceklerine inandığını da ifade etti.

UBS Başkanı kripto paralar için bu değerlendirmeleri yapsa da JP Morgan Chase ve Bank of America bu varlık sınıfında büyümek için uzman personel almaya çalışıyorlar ve Goldman Sachs da kripto vadelilerinde işlemlere başladı.