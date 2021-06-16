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UBS petrol tahminini yükseltti

UBS analistleri eylül ayı için brent petrolüne yönelik fiyat tahminlerini 75 dolar/varilden 78 dolar/varil seviyesine yükselttiler.

16.06.2021 - 08:27 |
UBS petrol tahminini yükseltti

Son birkaç gündür yükselen brent petrolde fiyat bu sabah 74,73 dolar/varil seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda da düne göre 65 cent artışla 74,64 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 58 cent artışla 72,70 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Petrol fiyatındaki yükselişte, API'nın ABD'de ham petrol stoklarının 11 Haziran haftasında 8,5 milyon varil azaldığını açıklaması da etkili oldu.

Vitol CEO'su Russell Hardy, petrol fiyatının yılın geri kalanında 70-80 dolar/varil aralığında dalgalanmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

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