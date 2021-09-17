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UBS platin tahminini revize etti

UBS, platinde arzın bu yıl talebi yüzde 4,5 civarında aşmasını beklediklerini işaret ederek, platin fiyatı tahminini 100 dolar/ons düşürdü. Kuruluş Aralık 2021'de fiyatın 1000 dolar/ons olmasını bekliyor.

17.09.2021 - 12:31 |
UBS platin tahminini revize etti

UBS, otomotiv sektöründe talebin toparlanması ile beraber katalizörlerde platinin, paladyumun yerini almasına bağlı olarak gelecek 12 ayda platin fiyatının yükseleceğini de öngördü.

UBS, platin fiyatında seyrin otomotiv sektörünü etkileyen çip arzı darboğazının ne kadar süreceğine bağlı olacağını da vurguladı. Platin fiyatı şu sıralarda 953,67 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor.

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