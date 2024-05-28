UBS'e göre Avustralya'da faiz yüksek kalacak

UBS Ekonomisti George Tharenou, konut kredisi geri ödemeleri ve gündelik harcama maliyetlerinin artması nedeniyle Avustralyalı tüketicilerin aşırı finansal baskı altında olduğunu, ancak RBA'nın politika faiz oranını daha uzun süre yüksek tutmasının muhtemel olduğunu söyledi.

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UBS, ilk faiz indiriminin 2025 yılı Şubat ayına kadar ertelenmesini bekliyor.