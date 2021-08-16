UBS'ten 'altın pozisyonlarınızı kapatın' uyarısı

Altın fiyatları, UBS’in yatırımcıları küresel toparlanma ve doların kuvvetlenmesi riskine karşı altın pozisyonlarıyla ilgili uyarmasından sonra haftaya düşüşle başladı.

UBS Asya Pasifik Kur ve Emtia Müdürü Dominic Schneider, müşterileriyle paylaştığı bir notta “Eğer taktiksel bir pozisyonunuz varsa kapatın, stratejik bir pozisyonunuz varsa hedgeleyin. İyileşen küresel ekonomik görünüm piyasaların daha düşük bir seviyede dengeye geleceğine işaret ediyor. Böyle bir durumda neden çok fazla güvenli varlık tutasınız ki” dedi.

BloombergHT'de yer alan habere göre altın yatırımcıları bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasını ve varlık alımı azaltımı takvimiyle ilgili daha fazla ipucu için çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarını yakından takip edecek.