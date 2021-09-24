Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaUBS'ten 'altın' tahmini
HaberlerUzmanpara Haberleri UBS'ten 'altın' tahmini

UBS'ten 'altın' tahmini

UBS, altın fiyatının 2022 ortasına kadar 1600 dolar/ons seviyesine düşmesini bekliyor.

24.09.2021 - 08:37 |
UBS'ten 'altın' tahmini

UBS, mevsimsel talebin Hindistan'da güçlü olmaya devam etmesine karşın, borsa yatırım fonları ve ticari olmayan altın vadelilerden çıkışın etkisi ile altın fiyatlarının gerileyeceğini öngördü.

Altın fiyatının yıl sonunda 1700 dolar/ons olacağını tahmin eden UBS, fiyatın 2022 yılı ortasına kadar ise 1600 dolar/ons seviyesine gerilemesini bekliyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın 1742 dolar/ons desteğinin test edilmesinin ardından şu sıralarda 1752 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

    Öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

    Öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

    Erciyes beyaza büründü, ilk kardan adam yapıldı

    Erciyes beyaza büründü, ilk kardan adam yapıldı

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YÖKDİL açıklaması

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YÖKDİL açıklaması

    Öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

    Öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

    Ticaret Bakanlığı bu yıl 150 bin katılımcıya uzaktan eğitim verdi

    Ticaret Bakanlığı bu yıl 150 bin katılımcıya uzaktan eğitim verdi

    iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı

    iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı

    Elbruz'dan inemeyen 5 dağcı öldü

    Elbruz'dan inemeyen 5 dağcı öldü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YÖKDİL açıklaması

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YÖKDİL açıklaması

    Sıradaki Haber
    Emeklilik fırsatı! Yaş şartı iniyor

    Emeklilik fırsatı! Yaş şartı iniyor

    Sıradaki Haber
    Salgın 1 yıl içerisinde bitecek mi?

    Salgın 1 yıl içerisinde bitecek mi?

    Sıradaki Haber
    Öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

    Öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

    Sıradaki Haber