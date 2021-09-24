UBS'ten 'altın' tahmini
UBS, altın fiyatının 2022 ortasına kadar 1600 dolar/ons seviyesine düşmesini bekliyor.
24.09.2021 - 08:37 |
UBS, mevsimsel talebin Hindistan'da güçlü olmaya devam etmesine karşın, borsa yatırım fonları ve ticari olmayan altın vadelilerden çıkışın etkisi ile altın fiyatlarının gerileyeceğini öngördü.
Altın fiyatının yıl sonunda 1700 dolar/ons olacağını tahmin eden UBS, fiyatın 2022 yılı ortasına kadar ise 1600 dolar/ons seviyesine gerilemesini bekliyor.
Uluslararası piyasalarda spot altın 1742 dolar/ons desteğinin test edilmesinin ardından şu sıralarda 1752 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.