UBS'ten 'altın' tahmini

UBS, mevsimsel talebin Hindistan'da güçlü olmaya devam etmesine karşın, borsa yatırım fonları ve ticari olmayan altın vadelilerden çıkışın etkisi ile altın fiyatlarının gerileyeceğini öngördü.

Altın fiyatının yıl sonunda 1700 dolar/ons olacağını tahmin eden UBS, fiyatın 2022 yılı ortasına kadar ise 1600 dolar/ons seviyesine gerilemesini bekliyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın 1742 dolar/ons desteğinin test edilmesinin ardından şu sıralarda 1752 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.