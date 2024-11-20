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UBS'ten altın tahmini

UBS'e göre altın önümüzdeki yılın sonuna kadar ons başına 2.900 dolara çıkacak.

20.11.2024 - 11:29 | | Foreks Haber
UBS'ten altın tahmini

UBS Group AG'ye göre altın önümüzdeki yılın sonuna kadar ons başına 2.900 dolara yükselecek. Levi Spry ve Lachlan Shaw'ın da aralarında bulunduğu UBS analistleri, değerli metalin yeniden tırmanmaya başlamasından önce daha güçlü dolar ve daha fazla ABD mali teşviğinin daha yüksek oranlara yol açma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle muhtemelen bir konsolidasyon dönemi olacağını söyledi.

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Analistler, ons altının 2026 yılı sonuna kadar daha da yükselerek ons başına 2.950 dolara çıkacağını öngördü.

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