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Uzmanpara UBS'ten bakır tahmini
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UBS'ten bakır tahmini

UBS, bakır fiyatlarının yıl sonuna kadar 11.500 dolar/ton, 2025 ortasına kadar 12.000 dolar/ton veya üzerine çıkmasını beklediklerini bildirdi.

29.05.2024 - 11:10 | | Foreks Haber
UBS'ten bakır tahmini

UBS, son arz-talep tahminlerinin hem bu yıl hem de 2025 yılı için yaklaşık 390.000 ton bakır açığına işaret ettiğini de belirtti.

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OPEC+'ın 2 Hazı̇ran'da yapacağı toplantıda mevcut kesı̇ntı̇yı̇ en az üç ay daha uzatmasını beklediklerini de ifade eden UBS, kısa süre önce altın için yıl sonu fiyat tahminini 2.600 dolar/onsa yükselttiklerini hatırlatırken, düşüşlerde 2.300 dolar/ons veya altında alım yapılmasını önerdi.

"Önümüzdeki dönemde emtia fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz" diyen UBS, 6 ila 12 ay içinde geniş emtia endeksleri için %10 civarında toplam getiri bekliyor.

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