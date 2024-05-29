UBS'ten bakır tahmini

UBS, son arz-talep tahminlerinin hem bu yıl hem de 2025 yılı için yaklaşık 390.000 ton bakır açığına işaret ettiğini de belirtti.

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OPEC+'ın 2 Hazı̇ran'da yapacağı toplantıda mevcut kesı̇ntı̇yı̇ en az üç ay daha uzatmasını beklediklerini de ifade eden UBS, kısa süre önce altın için yıl sonu fiyat tahminini 2.600 dolar/onsa yükselttiklerini hatırlatırken, düşüşlerde 2.300 dolar/ons veya altında alım yapılmasını önerdi.

"Önümüzdeki dönemde emtia fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz" diyen UBS, 6 ila 12 ay içinde geniş emtia endeksleri için %10 civarında toplam getiri bekliyor.