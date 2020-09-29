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29.09.2020 - 08:46 |

UBS'ten flaş altın tahmini!

UBS Global Wealth Management'ın bölgesel baş yatırım yetkilisi Kelvin Tay, "Altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 2 bin dolar seviyesine ulaşması büyük olasılık." dedi.

UBS'ten flaş altın tahmini!
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UBS Global Wealth Management'ın bölgesel baş yatırım yetkilisi Kelvin Tay, CNBC'ye yaptığı değerlendirme altın alma zamanı olduğunu savundu.

"Altını beğeniyoruz, çünkü altın fiyatının yıl sonuna kadar 2 bin dolar/ons seviyesine ulaşması büyük olasılık" diye konuşan Tay, altının ABD seçimleri ve COVID-19 salgınında istenmeyen gelişmelere karşı iyi bir hedge imkanı sunduğunu da vurguladı.

Tay, altın fiyatında son dönemde yaşanan zayıflığın yatırımcılara piyasaya girmeleri için çok iyi bir noktayı temsil ettiğini de öne sürdü.

Uluslararası piyasalarda spot altın bu saban düne göre yüzde 0,17 kayıpla 1878,18 dolar/ons sevilesinden işlem görüyor.

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