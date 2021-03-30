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UBS'ten petrol tahmini

UBS, brent petrol fiyatını yılın ikinci yarısında 75 dolar bekliyor.

30.03.2021 - 10:29 | | Foreks
UBS'ten petrol tahmini

Kuruluşun değerlendirmesinde Süveyş Kanalı'nın tıkanması öncesinde şubat zirvesine oranla %13 değer kaybeden brent petrol fiyatının halen o seviyenin %7 gerisinde olduğu kaydedildi.

Raporda, aşılamaların hızlanması ile küresel petrol talebinin bu yılın sonunda 100 milyon varile yükseleceği öngörüsünde bulunuldu. Talebin halihazırda günlük 94 milyon varil civarında olduğu ifade edildi.

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