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Uzmanpara Ücretli çalışan sayısı arttı
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Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık %4,1 arttı.

19.04.2024 - 10:02 |
Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ücretli çalışan istatistikleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 515 bin 778 kişi iken, 2024 yılı Şubat ayında 15 milyon 104 bin 259 kişi oldu.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,5 arttı, inşaat sektöründe %14,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %4,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %1,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.

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