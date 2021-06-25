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Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık kredi verilecek

Ukrayna, Dünya Bankası ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ekonominin gelişimi için 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

25.06.2021 - 15:17 | | AA
Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık kredi verilecek

Ukrayna Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma Ukrayna Finans Bakanı Sergiy Marçenko ve Dünya Bankası Ukrayna Kıdemli Temsilcisi Klavdiya Maksimenko tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 350 milyon dolarlık kredi için Dünya Bankasına teşekkür etti.

Şmıgal, kredinin Kovid-19 salgını döneminde olumsuz etkilenen gruplar ve ekonominin güçlendirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

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