Ülke varlık fonları ile yatırım için görüşülüyor

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Platform bu yıl regülatörlerden kaynaklanan artan zorluklarla karşı karşıya kaldı ve ülke varlık fonlarından gelen yatırımlar, birçok ülke ile 'algılama ve ilişkilerin' geliştirilmesine yardımcı olacak" dedi.

Zhao, ayrıca, "Bu yatırım bizi, biraz daha dikkatli olmak istediğimiz belli ülkelere de bağlayabilir" şeklinde konuştu.

‘CZ' olarak bilinen Zhao ve Binance, uluslararası biriminin bir dizi ülke varlık fonundan sermaye sağlamak ve buna ek olarak ABD'li iştiraki için sermaye artırmak amacıyla ön görüşmelerde bulunduğunu kaydetti. Ancak Zhao hangi fonlarla görüşülmekte olduğu konusunda bilgi vermedi ve "Söz konusu yatırım küçük olmayacak. Kısa bir süreç olmayacak" dedi.

Kripto para platformlarının değerlemeleri son aylarda yükseldi ve bu durum bitcoin ve farklı kripto paraların değerlerinin artmakta olduğunu gösteriyor. Coinbase büyüyerek bu yılın başlarında 76 milyar dolar değerleme ile halka açık bir kripto para işlem platformu haline gelirken, FTX, çok da uzun olmayan bir süre önce, son fonlama turunda, Şubat 2020'deki seviyesi olan 1 milyar dolardan 25 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı.

Zhao Binance'nin en önemli ortağı durumda ve bu da oldukça yüksek bir tutara denk geliyor. Binance'nin Singapur'daki girişimi, devlet destekli fonlama şirketi Temasek'in girişim sermayesi birimi olan Vertex Ventures tarafından destekleniyor.

Kripto girişimcisi Zhou, Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nun son haftasında yaptığı konuşmada, işlem platformunun günlük işlem hacminin 170 milyar dolara ulaştığını, bu hacmin iki yıl önce 10 milyar dolar ila 30 milyar dolar seviyelerinde olduğunu kaydetti ve gelirlerden yapılan kesintilerin milyarlarca dolar olduğunu sözlerine ekledi.