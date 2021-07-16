Ülkede 'yeşil finans'ın gelişimi sağlanacak

Ticaret Bakanlığınca yeşil yatırımların ülkeye çekilmesi ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesi amacıyla hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayımlandı.

AA muhabirinin plandan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de yeşil dönüşüme yönelik finansman ihtiyacı doğrultusunda ulusal finansman sistemiyle ilgili atılabilecek adımlar belirlenecek.

Yeşil dönüşümü teşvik amacıyla Avrupa Birliği'nde (AB) sağlanan teşvik unsurları da dikkate alınarak ulusal teşvik sistemi gözden geçirilecek, ihtiyaçlar belirlenecek.

Mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlara sağlanan finansal destekler artırılacak.

Çevre lisansına sahip yatırımlarla belirli oranda enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım olarak desteklenecek. Yeşil dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi, AB devlet yardımları kapsamındaki güncellemeler doğrultusunda değerlendirilecek.

Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması da bu kapsamda geliştirilecek, buna ilişkin bir rapor ve tebliğ hazırlanacak.

Yatırımların sürdürülebilirliğini belirlemeyi hedefleyen mevzuat hazırlığı yapılacak

Eylem planı kapsamında, ülkede yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin geliştirilmesi de hedefleniyor.

AB'nin ve uluslararası kuruluşların taksonomi (sınıflandırma) mevzuatı dikkate alınarak yatırımların sürdürülebilirliğini belirlemeyi hedefleyen mevzuat hazırlığı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığınca uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilmesi muhtemel bir yeşil veya sürdürülebilir tahvil ihracı kapsamında Sürdürülebilir Tahvil Çerçeve Dokümanı çıkarılacak.

Çalışmalar kapsamında Yeşil Tahvil Rehberi ve Yeşil Sukuk Rehberi hazırlanacak. Bu rehberlerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Yeşil Sukuk alanında da çalışma raporları hazırlanacak.

Türk bankacılık sektöründe sürdürülebilir finans uygulamalarının geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik yol haritasını içeren "Türk Bankacılık Sektörü Sürdürülebilir Stratejisi" hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye'nin yeşil dönüşüme yönelik uluslararası finansmana erişiminin geliştirilmesine dönük girişimlerde bulunulacak. Uluslararası finansmana erişimin geliştirilmesi için ilgili paydaşların proje önerilerinin ve önceliklerinin tespit edilerek detaylandırılması, uygulanabilir olanlar için uluslararası finansman imkanlarına başvurulması sağlanacak.

Yeşil dönüşüme yönelik finansman imkanlarına erişim sağlanacak

Yeşil dönüşüm konusunda aday ülkelere yönelik AB finansman imkanlarına erişim amacıyla Birlik ve üye ülkeler nezdinde girişimde bulunulacak.

Çevre ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak uluslararası ve ulusal tüm destek imkanlarına ilişkin bilgiler derlenecek. Mevcut finansman imkanlarına ilişkin bilgiler tüm paydaşların erişimine sunulacak şekilde tek bir çatı altında derlenerek daha etkin kullanım sağlanacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda mevcut finansman olanaklarından azami fayda sağlanması amacıyla bilgilendirme, tanıtım, teşvik faaliyetleri yürütülecek.

Mevcut finansman imkanları hakkında ilgili paydaşların bilgilendirilmesi, kapasitelerinin artırılması ve başvurularının teşvik edilmesi de sağlanacak. Finansmandan yararlanmaya yönelik uluslararası düzeyde iş birliği etkinlikleri gerçekleştirilecek.