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'Ülkeler kurumlar vergisi anlaşmasına katılmalı'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Tüm ülkeler global minimum kurumlar vergisi anlaşmasına katılmalı." ifadelerini kullandı.

02.07.2021 - 07:00 |
'Ülkeler kurumlar vergisi anlaşmasına katılmalı'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 130 ülkenin desteklediği global minimum kurumlar vergisi anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti ve diğer ülkeleri bu anlaşmaya dahil olmaya çağırdı.

Georgieva, "Bu tren, nihai olarak istasyondan ayrıldı. Henüz trene binmemiş ülkeleri de bu anlaşmanın kendi çıkarlarına olabileceğinin bilincine varmalarını sağlayacak çalışma devam edecek" dedi.

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