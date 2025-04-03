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Ülkelere 'misilleme yapmayın' çağrısı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkelerin karşılıklı tarifelere misilleme yapmamalarını tavsiye ederken, misilleme yapılmaması durumunda daha yüksek gümrük vergisi oranları uygulanmayacağını söyledi.

03.04.2025 - 09:19 | | AA
Ülkelere 'misilleme yapmayın' çağrısı

Bessent, Bloomberg'e verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu karşılıklı tarifelere yönelik açıklamalarda bulundu.

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Ülkelere panik yapmamalarını tavsiye eden Bessent, "Ben olsam misilleme yapmaya çalışmazdım çünkü misilleme yapmadığınız sürece, bu rakam üst sınır olacak." diye konuştu.

Bessent, piyasaların misilleme yapılmadığı takdirde bu oranların kesin olduğuna emin olabileceğini belirtti.

Ülkelerin tarife müzakereleri için iletişime geçtiğini dile getiren Bessent, ancak bu konuda ne yapılacağının Başkan Trump'a bağlı olduğunu vurguladı.

Bessent, Çin'in fentanil krizinin çözülmesinin tarifelerin kaldırılmasına bağlı olduğunu belirttiğini aktarırken, sıralamanın böyle işlememesi gerektiğini savundu.

Fox News kanalına verdiği röportajda da benzer ifadelere yer veren Bessent, "Şu anda her ülkeye tavsiyem, misilleme yapmamalarıdır. Bakalım nasıl olacak, çünkü misilleme yaparsanız tırmanma olacaktır." dedi.

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