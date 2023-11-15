'Ülkemize fon akışı hız kazanacak'

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:

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"Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları, 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır"