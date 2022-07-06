'Ülkemizi geleceğe yerli ve milli 5G ile taşıyacağız'

5G’nin bireyselden çok endüstriyel bir teknoloji olduğunu ifade eden Sezgin önce bölgesel 5G deneme izinleriyle başlanıp daha fazla kullanım senaryosuyla örnekleri ve yöntemleri çoğaltmanın sürecin hızla yol almasına katkı sağlayacağını vurguladı. Devam eden Ar-Ge faaliyetleri ve altyapı yatırımları hakkında bilgiler veren Sezgin, Türkiye’de yeni nesil iletişim alanında yerli teknolojilerin gelişiminin ve kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Yeni nesil teknolojilerle dijitalleşmeye geçişte önceliğin fiber altyapı olması gerektiğini belirten Sezgin, fiberde ortak altyapının stratejik bir adım olarak bir an önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Gediz Sezgin, “Ülkemizde yeni teknolojilerin atardamarı niteliğindeki fiber altyapı yeterli düzeyde değil. Fiber altyapının hızlandırılması için ortak altyapı fikrini destekliyoruz ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız farklı vesilelerle yerli 5G teknoloji altyapısı kurulmadan ve yüksek yerlilik oranına ulaşmadan 5G’ye geçilemeyeceğini açıkça ifade etmişti. Dolayısıyla ortak fiber altyapı tamamlanmadan 5G’ye geçişin yerli teknoloji gelişimini de sekteye uğratacağını ve ekonomik yükü artıracağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“FİBER ALTYAPI, GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLERİN OTOYOLU”

Sezgin fiber altyapının ülkemizdeki teknolojik gelişime, dijitalleşmenin hızlanmasına ve ekonomiye kattığı değere işaret ederek şöyle konuştu:

“Fiber altyapı, 5G gibi gelişmiş teknolojilerin otoyolu niteliğinde. Bu yolları tamamlamadan en teknolojik otomobili bu yola çıkarmak ve burada endüstriyel üretime katkı sağlanmasını beklemek hem araç hem kullanıcı hem de yol için enerji kaybı demek. İlk etapta fiber konusunda yatırımı hızlandıracak adımlar atıldığında 5G’ye geçiş de kolaylaşacaktır. Altyapıda ortak yatırım hızlanırsa, üstyapıda da tüm oyuncular yenilikçi ürün ve servislere daha fazla yoğunlaşır. Böylece sektörümüzdeki enerjinin ürün ve hizmetlere yansımasını sağlayarak bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için daha fazla değer üretmeyi hedefleyebiliriz. Bu sayede ülkemizin dijitalleşme süreci de hızlanır.”

5G’de dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki uluslararası komisyonlarda ve ortak çalışmalarda katkı verdiklerini ve bu sayede öncülük ettiklerini hatırlatan Sezgin; “5G’nin teknolojik entegrasyonu ve yerlileşmesi için 5 yıldır yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Teknoloji alanında sahip olduğumuz yüksek yerlilik oranlarımızla ve Ar-Ge gücümüzle geliştirdiğimiz pilot uygulamalar açısından 5G konusunda da öncülük ediyoruz. Teknolojide yerli ve mili ekosistemin gelişimi için iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında dünya çapında önemli otoriteler ve büyük kuruluşlarda 5G standartlarının oluşturulmasında aktif rol alarak katkılar sağlıyoruz” dedi.