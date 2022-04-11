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'Ultra gevşek para politikası devam ettirilecek'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine istikrarlı bir şekilde ulaşabilmek için ultra gevşek para politikasını devam ettireceğini söyledi.

11.04.2022 - 10:51 |
'Ultra gevşek para politikası devam ettirilecek'

BoJ'un ihtiyaç olması halinde para politikasını daha da gevşetmekten çekinmeyeceğini vurgulayan Kuroda, Ukrayna krizinin piyasa hareketleri ve artan emtia fiyatları yolu ile Japon ekonomisine yapabileceği etki konusunda "oldukça yüksek belirsizlik" bulunduğunu da vurguladı.

Kuroda, "Japon ekonomisi bir trend olarak toparlanıyor. Bununla birlikte bazı zayıflık işaretleri de var" diye konuştu.

BoJ yöneticilerinden Shinichi Uchida da yaptığı konuşmada ekonominin desteklenmesinin son derece önemli olduğu ortamda cari gevşek para politikasının devam ettirileceğini söyledi.

Japonya'da tüketici fiyatlarının esas olarak enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklı olarak nisan ayında yüzde 2 civarına yükselebileceğini belirten Uchida, "Maliyetlerin yukarı ittiği enflasyon hanehalkı reel gelirine, şirket karlarına zarar veriyor ve Japon ekonomisi üzerinde baskı yaratabilir" diye konuştu.

Kurların ekonominin temel göstergelerini yansıtacak şekilde hareket etmesini arzu ettiklerini belirten Uchida, kısa vadede kurlarda aşırı oynaklığın şirketlerin iş planlarını yapmalarını zorlaştıracağını da vurguladı.

Uchida, BoJ'un kur hareketlerinin Japon ekonomisine ve fiyatlara etkisini yakından izleyeceğini de belirtti.

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