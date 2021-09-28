Uluslararası hizmet ticareti istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2019'da 32,9 milyar dolar iken 2020'de yüzde 23,4 azalarak 25,2 milyar dolara geriledi. Hizmet ithalatı ise aynı dönemde 24,6 milyar dolardan 22,9 milyar dolara düştü.

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre, taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2019'da yüzde 71,1 iken 2020'de yüzde 64,6 oldu.

İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2019'da yüzde 9,7 olan payı 2020'de yüzde 11,6'ya çıktı.

Hizmet ihracatında 2020'de üçüncü sırada yüzde 8,3 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2019'da yapılan ihracat 23 milyar 396 milyon dolar iken 2020'de bu rakam yüzde 30,4 azalışla 16 milyar 278 milyon dolar oldu.

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 43,1 artarak 2 milyar 92 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2019'da yüzde 39 iken 2020'de yüzde 35,3'e geriledi. "Diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2019'da yüzde 22,4 iken 2020'de yüzde 21,2 oldu.

Hizmet ithalatındaki payı yüzde 13,6 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2020'de üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği ihracatta ilk sırada

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2020'de yapılan hizmet ihracatı 9 milyar 789 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 3 milyar 946 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalatta 2020'de AB ülkelerinden yapılan ithalat 10 milyar 417 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat 3 milyar 256 milyon dolar oldu.

AB ülkeleri 2020'de, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. AB ülkeleri, yüzde 38,8 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu olarak belirlendi. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 45,6'sı bu ülke grubuyla yapıldı.

Geçen yıl hizmet ihracatının yüzde 26,8'i Almanya, ABD ve Birleşik Krallık'a yapıldı. Hizmet ihracatında yüzde 11,4'lük pay ve 2 milyar 878 milyon dolarla ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeyi yüzde 9,7'lik payla ABD, yüzde 5,7'lik payla Birleşik Krallık izledi.

İthalatta ise 2020'de yüzde 10,2'lik pay ve 2 milyar 321 milyon dolarla ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 266 milyon dolar ve yüzde 9,9'luk payla İrlanda, yüzde 8,3'lük pay ve 1 milyar 886 milyon dolarla ABD takip etti.