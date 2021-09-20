Uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 sonuna kıyasla yüzde 10,3 artışla 282 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 11,8 azalışla 572 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 290 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 393,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 13,4 artışla 105,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 10 artışla 119,2 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24,5 artışla 52,2 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 sonuna göre yüzde 32,8 azalışla 158,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 105,4 milyar dolar

Portföy yatırımları, temmuzda 2020 sonuna göre yüzde 8,8 azalışla 105,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 27,1 azalışla 21,3 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 gerileyerek 6,5 milyar dolara düşerken, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 1,1 artarak 46,6 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 3,5 artarak 308,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2020 sonuna göre yüzde 4,4 artışla 34,8 milyar dolara yükselirken, TL mevduatı da yüzde 3,4 azalarak 15,2 milyar dolara indi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1 azalarak 70,7 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 yükselerek 98,7 milyar dolar oldu.