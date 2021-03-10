Umman'dan ekonomi için adım atıldı

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Sultan Bin Tarık başkanlığında düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında onaylanan ekonomik teşvik planının içeriği ele alındı.

Bin Tarık, yüksek ekonomik büyümeyi hedefleyen planın, 2040 Umman vizyonu kapsamında geliştiğini aktardı.

2040 Umman vizyonunun ülkedeki ilk uzun vadeli strateji olduğuna işaret eden Bin Tarık, vizyonun kentsel büyümeye rehberlik edecek genel çerçeveyi çizdiğini ve önümüzdeki 20 yıl içindeki sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma arasındaki dengeyi sağladığını ifade etti.

Haberde, teşvik planının, 2021 yılında turizm, lojistik hizmetleri, balıkçılık, tarım ve madencilik gibi petrol dışı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin vergi ve harçlarının düşürülmesini içerdiği belirtildi.

Planın ayrıca, 2020-2021 yılları için küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelir vergisi oranının azaltılmasını, Ed-Dukum'daki Özel Ekonomik Bölge ile sanayi bölgelerindeki kira bedelinin gelecek yılın sonuna kadar düşürülmesini kapsadığı ifade edildi.

Haberde, teşvik planının, yatırım ortamını iyileştirmeye ve iş yapmayı kolaylaştırmaya, işgücü piyasasına yönelik teşviklere ek olarak belirli kontrol ve koşullara göre yabancı yatırımcılara uzun vadeli ikamet izni vermeye odaklandığı aktarıldı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 12 Şubat'ta yayımladığı rapora göre, Umman ekonomisinin Kovid-19 salgını gölgesinde 2020 yılında yüzde 6,4 oranında daralma kaydettiği tahmin ediliyor.

Umman'ın 2009 yılında yüzde 13 olan bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının, 2020 yılında yüzde 17,3 seviyelerine yükseldiği kaydedildi.

IMF raporunda ayrıca Umman'ın 2019 sonunda GSYH'nin yüzde 60'ı olan kamu borcunun ise 2020 sonunda yüzde 81'e ulaştığı aktarıldı.