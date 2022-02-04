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Üretimin aksayacağı endişeleri petrolü yükseltti

ABD'nin doğu kıyısını vuran şiddetli kar fırtınası ve soğuk havanın Teksas'a doğru ilerlemesi, olumsuz hava şartlarının petrol üretiminde aksamalara yol açacağı endişelerini körükledi. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları yükseldi.

04.02.2022 - 09:52 |
Üretimin aksayacağı endişeleri petrolü yükseltti

NYMEX'de petrol fiyatı geçtiğimiz gün 6 Ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolar/varil seviyesinin üzerine çıktı ve bu sabah düne göre 68 cent artışla 90,95 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

ICE'de nisan vadeli brent petrol de 46 cent artışla 91,57 dolar/varil seviyesinde hareket ediyor.

Rusya-Ukrayna gerginliğinin de etkisi ile brent ve Batı Teksas petrollerinde fiyatlar yılbaşından bu yana yüzde 17 ve yüzde 20'nin üzerinde yükseldi.

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