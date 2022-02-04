Üretimin aksayacağı endişeleri petrolü yükseltti

NYMEX'de petrol fiyatı geçtiğimiz gün 6 Ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolar/varil seviyesinin üzerine çıktı ve bu sabah düne göre 68 cent artışla 90,95 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

ICE'de nisan vadeli brent petrol de 46 cent artışla 91,57 dolar/varil seviyesinde hareket ediyor.

Rusya-Ukrayna gerginliğinin de etkisi ile brent ve Batı Teksas petrollerinde fiyatlar yılbaşından bu yana yüzde 17 ve yüzde 20'nin üzerinde yükseldi.